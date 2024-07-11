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Судейство

Сегодня, 18:10

Судья РПЛ Чельцов завершил карьеру

Александр Бобров
Шеф-редактор
Дмитрий Чельцов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», в сезоне-2024/25 матчи чемпионата и Кубка России не будет обслуживать ассистент судьи РПЛ Дмитрий Чельцов. 47-летний рефери и специалист в области применения ВАР-технологий, участвовавший в обучении белорусских арбитров, завершил карьеру.

Помимо него этим летом судейская карьера прекратилась у ассистентов Владимира Миневича, Владислава Назарова и Алексея Воронцова. Они, как и Чельцов, станут инспекторами. А Илья Елеференко еще в январе приступил к работе с женской командой «Спартак».

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