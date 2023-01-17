Судья Щетинин уверен, что РФС не перейдет в АФК

Сегодня, 21:55
Австралийский рефери Антон Щетинин поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конференцию футбола.
— Вы обслуживаете матчи азиатской Лиги чемпионов. Каков ее уровень? Спрашиваю потому, что переход РФС в АФК еще не исключен.
— Думаю, этого не произойдет.
— Почему?
— Скорее сами азиатские страны не пустят Россию: никто не хочет сильного конкурента.
— А Россия — сильный конкурент?
— Если брать сборные, то в топ-5 стран точно войдет — наравне с Ираном, Австралией, Японией и Южной Кореей. Проход на ЧМ точно гарантирован, на Кубке Азии — минимум, четвертьфинал, — цитирует Щетинина Sport24.
Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.
В конце декабря РФС создал рабочую группу по рассмотрению вопроса о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.