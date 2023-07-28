Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 17:35

Судьям РПЛ до октября снизили гонорары

Александр Бобров
Шеф-редактор
Арбитр Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Как стало известно «СЭ», в соответствии с новым перечнем вознаграждений на сезон-2023/24 суммы, которые будут получать арбитры РПЛ за судейство матчей чемпионата России, вернулись на уровень первой части прошлого сезона.

С 1-го по 10-й тур арбитры будут получать по 115 тысяч рублей за одну игру, каждый из помощников судей — по 55 тысяч, резервный — 25 тысяч, видеоарбитр (ВАР) — 57,5 тысячи, ассистент видеоарбитра (АВАР) — 28,75 тысячи.

С 11-го тура, матчи которого пройдут в первой декаде октября, гонорары снова будут увеличены — до уровня весны этого года. Арбитрам станут платить по 200 тысяч рублей за одну игру, каждому из помощников судьи — по 100 тысяч, ВАР — 100 тысяч, АВАР — 50 тысяч. Вознаграждение резервного не изменится.

Кроме того, как и прежде, судьи и ассистенты, входящие в список допущенных к работе в РПЛ, получают ежемесячное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. Для сравнения в первой лиге эта сумма составляет 11 тысяч.

Гонорар инспекторов РПЛ будет увеличен с 35 тысяч до 50 тысяч. Это произойдет не с 20-го тура чемпионата России, как сообщалось ранее, а с 11-го.

РПЛ
14
23
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Россия проведет три турнира с флагом и гимном. Как выглядит наш ответ МОК
Украинка оскорбила российскую фехтовальщицу на чемпионате мира и заработала дисквалификацию
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко
Times узнала о случайной отправке минобороны Британии секретных данных союзнику РФ
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Урал» — «Пари НН»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

Мажич объяснил, почему согласился возглавить департамент судейства РФС.