Судьям РПЛ до октября снизили гонорары

Как стало известно «СЭ», в соответствии с новым перечнем вознаграждений на сезон-2023/24 суммы, которые будут получать арбитры РПЛ за судейство матчей чемпионата России, вернулись на уровень первой части прошлого сезона.

С 1-го по 10-й тур арбитры будут получать по 115 тысяч рублей за одну игру, каждый из помощников судей — по 55 тысяч, резервный — 25 тысяч, видеоарбитр (ВАР) — 57,5 тысячи, ассистент видеоарбитра (АВАР) — 28,75 тысячи.

С 11-го тура, матчи которого пройдут в первой декаде октября, гонорары снова будут увеличены — до уровня весны этого года. Арбитрам станут платить по 200 тысяч рублей за одну игру, каждому из помощников судьи — по 100 тысяч, ВАР — 100 тысяч, АВАР — 50 тысяч. Вознаграждение резервного не изменится.

Кроме того, как и прежде, судьи и ассистенты, входящие в список допущенных к работе в РПЛ, получают ежемесячное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. Для сравнения в первой лиге эта сумма составляет 11 тысяч.

Гонорар инспекторов РПЛ будет увеличен с 35 тысяч до 50 тысяч. Это произойдет не с 20-го тура чемпионата России, как сообщалось ранее, а с 11-го.