Судьям запретили ходить на матчи РПЛ. Виноваты Сергей Чебан и «Спартак»

Как стало известно «СЭ», арбитров и ассистентов РПЛ в ближайшее время уведомят или уже уведомили о запрете на посещение матчей чемпионата России.

Виной тому — появление Сергея Чебана-младшего в новостях на одном из телеканалов. Камера поймала его на трибуне вместе со спартаковскими болельщиками, которые праздновали успех своей команды.

Чебан в тот момент не проявлял эмоций, не использовал атрибутику красно-белых, но тем не менее сам факт, что он оказался на телеэкране при таких обстоятельствах, вызвал реакцию.

Напомним, что 10 лет назад Роберто Розетти, возглавлявший тогда российских арбитров, отстранил от судейства Сергея Костевича. Тот в 2010-м сходил на игру Лиги чемпионов «Спартак» — «Челси» и сфотографировался с красно-белым колпаком на голове. Потом он загрузил снимок в одну из соцсетей и забыл удалить.