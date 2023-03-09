Любимова снова назначили на матч «Краснодар» — «Динамо». Год назад после этой игры его отстранили до конца сезона

Департамент судейства РФС назначил Артема Любимова арбитром матча 19-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Динамо», который состоится в субботу, 11 марта.

Выбор этого рефери не может не вызвать удивления, так как год назад после игры этих же команд в 23-м туре чемпионата-2021/22 судья из Санкт-Петербурга был отстранен от работы до конца сезона.

Судейский комитет РФС применил к нему такую санкцию за «нарушение рекомендаций департамента судейства РФС при проверке ВАР спорного эпизода с назначением пенальти в матче «Краснодар» — «Динамо», приведшее к ключевой ошибке, повлиявшей на результат матча».

Любимов работал видеоарбитром на игре «Краснодар» — «Динамо» (0:1), в которой был ошибочно назначен 11-метровый удар в ворота «быков». Реализовав его, динамовец Даниил Фомин забил победный гол.

Интересно, что тогда вместе с Любимовым наказали и арбитра той встречи Алексея Сухого, хотя он не имел отношения к тому пенальти. ВАР вмешался в его действия, ВАР решил, что фол на Федоре Смолове случился внутри штрафной площади, и ВАР уведомил судью, что поэтому нужно указать на 11-метровую отметку. Сухой тоже был отстранен до конца сезона.

После той апрельской игры в Краснодаре Любимов больше не судил матчи чемпионата России с участием «быков». Субботняя встреча будет первой.