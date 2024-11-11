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Сегодня, 15:46

Сухина одобрил решение Карасева отменить гол «Краснодара» в матче против «Рубина»

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Бывший арбитр ФИФА Станислав Сухина поделился мнением об отмененном голе «Краснодара» в матче 15-го тура РПЛ против «Рубина».

«Мое мнение, что Карасев принял правильное решение отменить гол. Там был фол, который надо было давать без просмотра ВАР», — сказал Сухина Metaratings.ru.

На последних минутах матча главный судья Сергей Карасев, посмотрев повтор с помощью системы ВАР, отменил гол «Краснодара» в ворота «Рубина». Также он показал желтую карточку полузащитнику краснодарской команды Эдуарду Сперцяну за нарушение правил.

Сергей Карасев. «Рубин» — «Краснодар»: ВАР увидел фол Сперцяна — Карасев отменил гол «быков»

Источник: Metaratings.ru
Эдуард Сперцян
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
Сергей Карасев (судья)
Станислав Сухина

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