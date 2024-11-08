Сухина отреагировал на решение КДК дисквалифицировать защитника ЦСКА Рошу на 3 матча

Бывший арбитр ФИФА Станислав Сухина отреагировал на решение КДК РФС о дисциплинарном взыскании в отношении участников потасовки в матче 15-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (0:2).

На 57-й минуте матча произошел инцидент с участием защитника ЦСКА Виллиана Роши и игрока «Спартака» Руслана Литвинова. Роша был удален за удар по голове Литвинову. После этого, уходя с поля, футболист ЦСКА схватил резервного судью за руку. С помощью повтора VAR арбитр оценил поведение игроков и принял решение удалить Литвинова за захват соперника рукой за лицо.

«КДК собрали все документы и материалы, заслушали представителей клубов и самих футболистов и приняли такое решение. Значит, они имели на это полное основание. О том, что Роша уже нарушал правила, и как это влияет, я могу сказать что-то неправильно. Тут важно знать все обстоятельства дела. Раз приняли такое решение, значит, всё сделали правильно», — сообщил Сухина Metaratings.ru.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение о дисквалификации защитника ЦСКА Виллиана Роши на три матча РПЛ. Причина — удар в голову игроку «Спартака» Руслану Литвинову. Бразильский футболист пропустит игры против «Крыльев Советов», «Ростова» и «Рубина». Руслан Литвинов, который схватил Рошу за лицо, дисквалифицирован на два матча РПЛ. Он не сыграет против «Акрона» и «Локомотива».