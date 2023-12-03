Сухина поддержал решение Кукуляка удалить Абаскаля и предупредить Беришу

Бывший судья ФИФА Станислав Сухина прокомментировал «СЭ» конфликт между главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем и полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши в матче 17-го тура РПЛ. Игра завершилась победой грозненцев (2:1).

«Игроку желтая карточка. Это правила игры. Тренеру красная карточка за физическое воздействие. Такое впечатление, что футбола все меньше, а все больше обсуждают, что кто-то кому-ту сказал, показал», — сказал Сухина корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

На 34-й минуте матча «Ахмат» — «Спартак» форвард грозненцев Гамид Агаларов вывел свою команду вперед. Бериша побежал праздновать гол к трибуне у скамейки соперника, после чего Абаскаль толкнул его. Футболист получил желтую карточку, а тренер — красную.

«Спартак» после 17-го тура чемпионата России занимает промежуточное седьмое место, набрав 27 оков. «Ахмат» находится на 13-м месте, набрав 16 очков.