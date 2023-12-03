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Сухина поддержал решение Кукуляка удалить Абаскаля и предупредить Беришу

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Бывший судья ФИФА Станислав Сухина прокомментировал «СЭ» конфликт между главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем и полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши в матче 17-го тура РПЛ. Игра завершилась победой грозненцев (2:1).

«Игроку желтая карточка. Это правила игры. Тренеру красная карточка за физическое воздействие. Такое впечатление, что футбола все меньше, а все больше обсуждают, что кто-то кому-ту сказал, показал», — сказал Сухина корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

На 34-й минуте матча «Ахмат» — «Спартак» форвард грозненцев Гамид Агаларов вывел свою команду вперед. Бериша побежал праздновать гол к трибуне у скамейки соперника, после чего Абаскаль толкнул его. Футболист получил желтую карточку, а тренер — красную.

«Спартак» после 17-го тура чемпионата России занимает промежуточное седьмое место, набрав 27 оков. «Ахмат» находится на 13-м месте, набрав 16 очков.

Нападающий &laquo;Ахмата&raquo; Светослав Ковачев в&nbsp;атаке в&nbsp;матче против &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» проиграл одной из худших команд лиги. Абаскаль повелся на провокацию и получил красную

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Станислав Сухина
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