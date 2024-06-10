Сухина — о женщинах-судьях: «Здесь вопрос не гендерной принадлежности, а квалификации»

Бывший судья ФИФА Станислав Сухина рассказал, как относится к женщинам-арбитрам.

«Здесь вопрос не гендерной принадлежности, а вопрос квалификации. В принципе это, можно сказать, штучный товар. Не каждая женщина-судья может достойно отработать матчи мужских команд, команд мастеров. Учитывая, что мы достаточно консервативны в этом вопросе», — сказал Сухина Legalbet.

После матча 28-го тура «Енисея» против «СКА-Хабаровск» (0:3) главный тренер красноярцев Андрей Тихонов выразил недовольство тем, что Веру Опейкину назначили на игру с участием его команды. Тренер раскритиковал назначение на встречу женщины и посоветовал «отправить ее в Махачкалу», чтобы она «там тренировалась судить».

53-летний специалист позже получил наказание в виде одного матча дисквалификации и четырех игр условно с испытательным сроком на год.