РФС объявил о назначении арбитров на матчи 13-го тура РПЛ. Главным арбитром матча между «Зенитом» и «Динамо» назначен Алексей Сухой. Игру между «Ахматом» и «Сочи» рассудит Кирилл Левников. На матч «Акрон» — «Локомотив» назначен Антон Фролов, игру «Краснодар» — «Рубин» будет судить Артем Чистяков, а ЦСКА — «Крылья Советов» — Егор Егоров. 25 октября (суббота) «Спартак» — «Оренбург»: судья — Рафаэль Шафеев. Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Алексей Стипиди; резервный судья — Владислав Целовальников; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Алексей Резников. «Ростов» — «Динамо» (Махачкала): судья — Евгений Буланов. Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Михаил Иванов; резервный судья — Евгений Галимов; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Иван Сараев; инспектор — Сергей Французов. ЦСКА — «Крылья Советов»: судья — Егор Егоров. Помощники судьи — Денис Петров, Артем Перов; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Виктор Кулагин. 26 октября (воскресенье) «Акрон» — «Локомотив»: судья — Антон Фролов. Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Александр Гончар. «Пари НН» — «Балтика»: судья — Инал Танашев. Помощники судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Герман Коваленко; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Андрей Иванов. «Зенит» — «Динамо»: судья — Алексей Сухой. Помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Зуев. «Краснодар» — «Рубин»: судья — Артем Чистяков. Помощники судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Иван Сараев; инспектор — Эдуард Малый. 27 октября (понедельник) «Ахмат» — «Сочи»: судья — Кирилл Левников. Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Иван Абросимов; инспектор — Юрий Баскаков.

Finiks Почти все игроки РПЛ сразу же падают на газон при малейшем к ним прикосновении,провоцируя судей на штрафной,жёлтую или красную карточку,или 11-метровый удар.Чем хорош Сухов-он не поддаётся на эти провокации,а =Зениту= это не нравится и они продолжают валиться на газон. 25.10.2025

hovawart645 Да, тяжелые времена у вас настали, ну очень мелкие брульянты...))) 25.10.2025

hovawart645 А куда подевались Карасев и Иванов? В резерве "Верховного"? 25.10.2025

hovawart645 Во мху я...:) 25.10.2025

hovawart645 Дураку для смеха подойдёт любая причина... 25.10.2025

fan_89 Матч, который, как выяснилось, решил судьбу чемпионства в прошлом сезоне. Краснодар - Зенит - 2:0. В первом тайме, при счёте 0:0 игрок Краснодара Тормена наступает на пах лежащего игрока Зенита Лусиано, и получает всего лишь жёлтую карточку. ДАЖЕ, вечно отмазывающий судей ЭСК, признал это ошибкой. По итогу, в чемпионате Краснодар опередил Зенит на одно очко. Сухой решил судьбу чемпионства в пользу Краснодара. Так что, защищай его дальше. 24.10.2025

alexb2025personal Надо было не Сухого ставить (хотя тоже неплохо). Надо было Егорова ставить. Его отец хорошо Зенит судил. Не так, конечно, как Хусаинов и Миминошвили (был такой из Сухуми), но судил весьма прилично. При Миминошвили Зенит мог и не выходить. Ничего страшного, что 0:3. 24.10.2025

Gordon Мда. Тут комментировать - только портить ) 24.10.2025

Gordon Нет, он просто забавляет весьма:) Минусы я ставлю всем, кто любит в судей говном покидаться - это мерзкая манера. Но Хова - другое, он смешной ) 24.10.2025

fan_89 Дегенерат он. Отбитый, напрочь. При нём отлично себя чувствуют костоломы, потому что, карточки и пенки он рандомно показывает. Происходящее на поле абсолютно никак не влияет на его решения. 24.10.2025

fan_89 После этого он ещё судил матчи Ростов - Зенит и Рубин - Зенит. Он не для нас плохой. Он просто плохой. 24.10.2025

Gordon Хова, ты где? :) 24.10.2025

Gordon Это один из лучших судей прошлого сезона. Следующий, пожалуй, после Чистякова и Левникова. 24.10.2025

Gordon "Читалось" :))))) 24.10.2025

Gordon Фанатов теории заговора (любой) душит совсем не админресурс, а нечто из псиики ) 24.10.2025

Корнелий Ш Сухой - один из самых плохих для нас. Читалось. Последняя встреча с ним - неудаление Тормены, спецом наступившего на пах лежащему игроку. 24.10.2025