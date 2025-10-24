Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

24 октября, 13:16

Сухой назначен на матч между «Зенитом» и «Динамо» в 13-м туре РПЛ, Левников судит игру «Ахмат» — «Сочи»

Павел Лопатко

РФС объявил о назначении арбитров на матчи 13-го тура РПЛ.

Главным арбитром матча между «Зенитом» и «Динамо» назначен Алексей Сухой. Игру между «Ахматом» и «Сочи» рассудит Кирилл Левников.

На матч «Акрон» — «Локомотив» назначен Антон Фролов, игру «Краснодар» — «Рубин» будет судить Артем Чистяков, а ЦСКА — «Крылья Советов» — Егор Егоров.

25 октября (суббота)

«Спартак» — «Оренбург»: судья — Рафаэль Шафеев. Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Алексей Стипиди; резервный судья — Владислав Целовальников; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Алексей Резников.

«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): судья — Евгений Буланов. Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Михаил Иванов; резервный судья — Евгений Галимов; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Иван Сараев; инспектор — Сергей Французов.

ЦСКА — «Крылья Советов»: судья — Егор Егоров. Помощники судьи — Денис Петров, Артем Перов; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Виктор Кулагин.

26 октября (воскресенье)

«Акрон» — «Локомотив»: судья — Антон Фролов. Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Александр Гончар.

«Пари НН» — «Балтика»: судья — Инал Танашев. Помощники судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Герман Коваленко; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Андрей Иванов.

«Зенит» — «Динамо»: судья — Алексей Сухой. Помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Зуев.

«Краснодар» — «Рубин»: судья — Артем Чистяков. Помощники судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Иван Сараев; инспектор — Эдуард Малый.

27 октября (понедельник)

«Ахмат» — «Сочи»: судья — Кирилл Левников. Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Иван Абросимов; инспектор — Юрий Баскаков.

Источник: РФС
21

  • Finiks

    Почти все игроки РПЛ сразу же падают на газон при малейшем к ним прикосновении,провоцируя судей на штрафной,жёлтую или красную карточку,или 11-метровый удар.Чем хорош Сухов-он не поддаётся на эти провокации,а =Зениту= это не нравится и они продолжают валиться на газон.

    25.10.2025

  • hovawart645

    Да, тяжелые времена у вас настали, ну очень мелкие брульянты...)))

    25.10.2025

  • hovawart645

    А куда подевались Карасев и Иванов? В резерве "Верховного"?

    25.10.2025

  • hovawart645

    Во мху я...:)

    25.10.2025

  • hovawart645

    Дураку для смеха подойдёт любая причина...

    25.10.2025

  • fan_89

    Матч, который, как выяснилось, решил судьбу чемпионства в прошлом сезоне. Краснодар - Зенит - 2:0. В первом тайме, при счёте 0:0 игрок Краснодара Тормена наступает на пах лежащего игрока Зенита Лусиано, и получает всего лишь жёлтую карточку. ДАЖЕ, вечно отмазывающий судей ЭСК, признал это ошибкой. По итогу, в чемпионате Краснодар опередил Зенит на одно очко. Сухой решил судьбу чемпионства в пользу Краснодара. Так что, защищай его дальше.

    24.10.2025

  • alexb2025personal

    Надо было не Сухого ставить (хотя тоже неплохо). Надо было Егорова ставить. Его отец хорошо Зенит судил. Не так, конечно, как Хусаинов и Миминошвили (был такой из Сухуми), но судил весьма прилично. При Миминошвили Зенит мог и не выходить. Ничего страшного, что 0:3.

    24.10.2025

  • Gordon

    Мда. Тут комментировать - только портить )

    24.10.2025

  • Gordon

    Нет, он просто забавляет весьма:) Минусы я ставлю всем, кто любит в судей говном покидаться - это мерзкая манера. Но Хова - другое, он смешной )

    24.10.2025

  • fan_89

    Дегенерат он. Отбитый, напрочь. При нём отлично себя чувствуют костоломы, потому что, карточки и пенки он рандомно показывает. Происходящее на поле абсолютно никак не влияет на его решения.

    24.10.2025

  • fan_89

    После этого он ещё судил матчи Ростов - Зенит и Рубин - Зенит. Он не для нас плохой. Он просто плохой.

    24.10.2025

  • Gordon

    Хова, ты где? :)

    24.10.2025

  • Gordon

    Это один из лучших судей прошлого сезона. Следующий, пожалуй, после Чистякова и Левникова.

    24.10.2025

  • Gordon

    "Читалось" :)))))

    24.10.2025

  • Gordon

    Фанатов теории заговора (любой) душит совсем не админресурс, а нечто из псиики )

    24.10.2025

  • Корнелий Ш

    Сухой - один из самых плохих для нас. Читалось. Последняя встреча с ним - неудаление Тормены, спецом наступившего на пах лежащему игроку.

    24.10.2025

  • Ю.Ю.

    Ну что, кого админресурс душить будет? Всё тех же?

    24.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    РПЛ
    Алексей Сухой
    Кирилл Левников
    Читайте также
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    WP узнала о готовящейся масштабной депортации украинцев из США
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    В МИД РФ рассказали о провокациях Киева для возвращения молодых украинцев
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ 13-й тур: «Зенит» — «Динамо», «Краснодар» — «Рубин» и другие матчи
    ЭСК: Левников правильно засчитал третий гол «Сочи» в матче с «Ахматом»
    КДК оштрафовал «Зенит» за оскорбительные кричалки во время матча с «Динамо» в 13-м туре РПЛ
    «Ахмат» обратился в ЭСК по итогам матча с «Сочи»
    «Динамо» заваливает сезон. Что делать клубу и Карпину?
    В «Зените» опровергли слухи о Баринове
    «Ахмат» — «Сочи»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя