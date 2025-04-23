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Сегодня, 22:40

Сулейманов может вернуться из «Локомотива» в «Пари НН»

Камила Абдурахманова
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Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов может перейти в «Пари НН», если клуб из Нижнего Новгорода сохранит место в РПЛ, сообщает Metaratings.ru.

По имеющейся информации, «Локомотив» и «Пари НН» рассматривают возможность полноценного трансфера Сулейманова.

Сейчас на этой позиции в «Пари НН» играют Александр Кокшаров из «Краснодара» и Тиаго Весино из «Велес Сарсфилд», которые были арендованы нижегородским клубом до конца сезона.

Тимур Сулейманов — воспитанник «Локомотива». Летом 2023 года он вернулся в клуб из «Пари НН». С начала сезона-2023/24 Сулейманов выступал за «Локомотив» на правах аренды, а 1 марта 2024 года подписал полноценный контракт с клубом до июня 2027 года.

В текущем сезоне нападающий провел 32 матча во всех турнирах, забив семь голов и отдав одну голевую передачу.

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Тимур Сулейманов
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