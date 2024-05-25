Сулейманов: «Какая бы ситуация ни была у соперника, нам надо выигрывать»

25 мая, 23:38
Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов после матча с «Балтикой» поделился эмоциями от победы.
— Печально, что мы не в тройке.
— Все равно считали, что шансы туда попасть есть?
— Не в матче с «Балтикой», а когда играли с «Факелом». Если бы «Краснодар» оступился, это было бы неплохо для нас.
— Для «Балтики» это был матч жизни. По турнирной таблице им даже победы не хватило бы. Ваш гол помешал «Балтике»?
— Да. Тренер нас настраивает только на победу. Какая бы ситуация ни была у соперников, нам надо всегда выигрывать. Это должно быть в душе у «Локомотива».
— У тебя много знакомых в «Балтике». Наверное, просили не забивать?
— Да, но это было в шуточной форме. Мне все желают, как можно лучше играть, чтобы я забивал, отдавал голевые передачи. В «Балтике» работают родные мне люди. Очень печально, что все так получилось с калининградцами.
— Какую оценку поставите «Локомотиву» за этот сезон?
— Не мне давать оценку, — сказал Сулейманов «РБ Спорт».
В 30-м туре РПЛ железнодорожники взяли верх над калининградцами со счетом 3:1 и заняли четвертое место по итогам сезона. «Балтика» осталась 15-й и следующий сезон проведет в первой лиге.