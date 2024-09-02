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Сулейманов поделился впечатлениями от матча 7-го тура РПЛ с «Краснодаром»

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Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов поделился впечатлениями от матча 7-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3).

— Плохое случается. При счете 0:3 гости держали мяч, тянули время. Это не дело. Не считаю это нормальным. Хотел бы попросить «Краснодар» больше так не делать. Что не получилось? Тренерский штаб разберет этот вопрос и донесет до команды. Лидерство на нас не давило. У нас топ-клуб, который всегда будет одним из лидеров. Никакого давления в этом нет. Естественно, поражение расстраивает. У нас в команде все максималисты. Но что есть, то есть, — приводит слова Сулейманова Евро-Футбол.Ру.

«Локомотив» после 7 туров занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками. В следующем туре «железнодорожники» сыграют на выезде с «Оренбургом». Матч состоится 14 сентября и начнётся в 12.00 по московскому времени.

Источник: Евро-Футбол.Ру
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Тимур Сулейманов
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