Сулейманов: «Был шок, когда узнал о переходе Сафонова в «ПСЖ»

Сегодня, 13:10
Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов прокомментировал переход российского голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ».
— Удалось ли не набрать вес пока отдыхал?
— Маленький процент жировой массы — это нормально. Мышцы расслабляются. Сейчас на сборах будем в хорошей форме.
— Какие личные цели ставишь на сезон?
— Такого нет. Конечно, хочется побольше забивать и отдавать. Самое главное, чтобы заняла хорошее место.
— На прошлой неделе случился переход Матвея Сафонова в «ПСЖ». Дарит ли тебе это надежду, что такие переходы возможны сейчас?
— Честно говоря, я об этом не думал. Мне хочется закрепиться в «Локомотиве» хорошо и надолго. За Сафонова я, конечно, рад. Был шок, когда я узнал, что он перешел в «ПСЖ».
— На прошлой неделе был большой праздник для мусульман. Как ты его встретил?
— Встретил дома, в тишине. С ребенком тяжело куда-то выезжать. Но хочу порезать барана, потому что у нас так принято, — сказал Сафонов.
«ПСЖ» объявил о трансфере Сафонова из «Краснодара» 14 июня. 25-летний россиянин подписал контракт до лета 2029 года.