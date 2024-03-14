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14 марта, 21:13

Сулемайнов — об автопродлении контракта: «Не расслабляюсь. Очень неприятно, что не могу забить»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов прокомментировал автоматическое продление контракта с железнодорожниками.

«Автопродление? Честно, это облегчает жизнь. «Локомотив» — мой дом, я здесь вырос. Знаю тут всех воспитателей, всю команду. Получилось автопродление до конца сезона... Оставалось одно результативно действие, но было мандраж. Спасибо «Локомотиву», что доверились! Ни в коем случае не расслабляюсь. Наоборот, мне очень неприятно в душе, что я не могу забить. Хочу показать всем, что контракт не влияет на результативность», — сказал Сулейманов.

Сулейманов перешел в «Локомотив» из «Пари НН» в сентябре 2023 года на правах аренды. В составе железнодорожников нападающий провел 18 матчей, в которых он забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу.

ФК Локомотив (Москва)
Тимур Сулейманов
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