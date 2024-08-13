Сулейманов — об отсутствии голов в сезоне: «Мне сейчас морально очень тяжело, я как-то потух»

Форвард «Локомотива» Тимур Сулейманов поделился мнением о своей результативности в текущем сезоне.

«Я плохо начал новый сезон. Каких-то индивидуальных целей пока не ставлю. Хочется просто уже открыть счет своим результативным действиям, поэтому нужно хотя бы один-два гола забить для начала. Мне сейчас морально очень тяжело, я как-то потух. Хочется уже воплотить свои мечты, которые я загадывал», — приводит слова Сулейманова Legalbet.

В текущем сезоне 24-летний россиянин провел 5 матчей и не отличился результативными действиями.