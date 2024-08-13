Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 01:59

Сулейманов — об отсутствии голов в сезоне: «Мне сейчас морально очень тяжело, я как-то потух»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Форвард «Локомотива» Тимур Сулейманов поделился мнением о своей результативности в текущем сезоне.

«Я плохо начал новый сезон. Каких-то индивидуальных целей пока не ставлю. Хочется просто уже открыть счет своим результативным действиям, поэтому нужно хотя бы один-два гола забить для начала. Мне сейчас морально очень тяжело, я как-то потух. Хочется уже воплотить свои мечты, которые я загадывал», — приводит слова Сулейманова Legalbet.

В текущем сезоне 24-летний россиянин провел 5 матчей и не отличился результативными действиями.

Источник: Legalbet
ФК Локомотив (Москва)
Тимур Сулейманов
0
Читайте также
Не стало почетного президента ФФККР Валентина Писеева
В Париже завершились Олимпийские игры
Мошенники начали тестировать новую схему с «Госуслугами» и «Госключом»
Лидера «Динамо» хочет «Галатасарай». Трансферные слухи РПЛ на 13 августа
В Петербурге задержали подозреваемых в нанесении девушке 100 ножевых ранений
В одной из мордовских колоний заключенные устроили банкет
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ерохин — о возможном уходе из «Зенита»: «Ситуация могла сложиться по-разному, но моей целью было играть в Петербурге»

Гальдамес: «У нас образовался слишком большой долг перед болельщиками «Крыльев»