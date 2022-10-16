Сегодня, 17:10
Полузащитник «Торпедо» Мухаммад Султонов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможных штрафах в команде после прихода Андрея Талалаева на пост главного тренера.
— Была история у Талалаева в «Ахмате» с жесткими штрафами для игроков. Не боитесь подобного?
— Нет, мы не боимся. Дисциплина бьет класс. Дисциплина — это хорошо.
13 октября «Торпедо» объявило о подписании контракта с Талалаевым. Последним местом работы 51-летнего специалиста был «Ахмат», который он возглавлял с лета 2020 года. 11 сентября 2022-го Талалаев покинул грозненский клуб.
В первом матче под руководством Талалаева «Торпедо» на своем поле уступил «Локомотиву» (0:1) в 13-м туре РПЛ. Команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков.
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