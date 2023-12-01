Источник: сумма отступных в контракте Тюкавина составляет 20 миллионов евро для европейских клубов

Стала известна сумма отступных для европейских клубов в новом контракте нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

По данным «Чемпионата», иностранный клуб может подписать 21-летнего россиянина, заплатив 20 миллионов евро.

В пятницу, 1 декабря, «Динамо» объявило о продлении контракта с Тюкавиным до лета 2028 года. Как сообщал «СЭ», в новом контракте нападающего с бело-голубыми не будет опции выкупа для российских клубов.

В «Динамо» подтвердили, что игроком интересовался «Зенит».

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 21 матче за бело-голубых во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего форварда в 8 миллионов евро.