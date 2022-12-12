Стала известна сумма отступных за Пиняева по контракту с «Крыльями Советов»

«Локомотив» проявляет большой интерес к полузащитнику «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву, пишет в Telegram-канале журналист Иван Карпов.

Московский клуб делал запрос относительно возможного трансфера 18-летнего игрока, но получил отказ.

При этом в контракте Пиняева прописана сумма отступных — 235 миллионов рублей.

1 декабря 2022 года Пиняев стал победителем премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому игроку РПЛ по итогам года.

В текущем сезоне хавбек провел за «Крылья Советов» 15 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.