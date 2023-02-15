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Сегодня, 13:26

Сунгатулин согласен с Карпиным, что у российских футболистов есть проблемы с психологией

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин заявил, что разделяет позицию Валерия Карпина по поводу проблем с психологией у российских игроков.

«Карпин говорит, что у российских футболистов проблемы с психологией. Я, наверное, согласен с этим. По себе это ощущаю. Думаю, все идет из детского футбола. Некоторые тренеры плохо общаются с детьми, кричат. Что именно не так с детским футболом? Неправильно, что даже там требуют результата. Приходится постоянно думать, что надо побеждать, даже кайфануть от футбола не получается. Некоторые тренеры оказывают давление, говорят детям: «Нужно выиграть любой ценой». И вот ты играешь под этим давлением, а лишний раз ошибешься — накричат или на лавку посадят. Этот страх потом шлейфом за тобой идет. Подсознательно все равно думаешь об этом. Однажды обращался к психологу. Меня тогда не взяли на сборы со «Спартаком-2», а для молодежки был уже слишком взрослый. Переживал. Тогда и обратился за помощью к психологу. Обсуждали футбольные и жизненные моменты. Полгода где-то длилась сессия. Ничего плохого не вижу в этом. Если чувствуешь, что не справляешься с собственными эмоциями, идешь к специалисту и спокойно обо всем рассказываешь. Нормальная практика абсолютно», — приводит слова Сунгатулина «РБ Спорт».

Сунгатулин является воспитанником академии московского «Спартака». В «Урале» он оказался летом 2022 года, когда екатеринбургский клуб арендовал его у красно-белых. 13 февраля «шмели» объявили о выкупе контракта полузащитника.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/fanil-sungatulin-soglasen-s-karpiny-m-chto-u-rossijskih-futbolistov-est-problemy-s-psihologiej/
Валерий Карпин
Футбол
ФК Урал
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