Сунгатулин заявил, что готов уступить в финансах ради европейского клуба

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин рассказал о желании уехать играть в европейский чемпионат.

«Ла лига — самая любимая. Если пригласят туда, с радостью поеду. Испанцы — это вообще фантастика. Как они чувствуют мяч! В «Барселону» пешком бы пошел. Как у них полузащита играет: Гави, Педри, Бускетс — чистый кайф, симфония. Понятно, что попасть туда очень сложно, но если фантазировать, то именно «Барса». Если попроще клубы рассматривать? «Реал Сосьедад», «Сельта». Есть много хороших команд на самом деле. Большинство играет через пас, поэтому одно удовольствие смотреть. А играть там, наверное, вообще наслаждение. Есть цель уехать в европейский клуб. Не беру топ-клубы даже. Условно, в испанских середняках тоже очень интересно себя попробовать. Все молодые российские игроки говорят о желании уехать в Европу, но как только они получают большой контракт в России, то сразу забывают о своих мечтах? Думал об этом. Тут все зависит от приоритетов. Не осуждаю тех, кто так делает. Их тоже можно понять. Футбольная карьера не такая долгая, а деньги лишними никогда не бывают. Но в таких случаях все индивидуально. Кто-то может пойти на понижение зарплаты ради Европы, кто-то выбирает деньги. Это нормально. Готов ли уступить в финансах ради мечты? Тут еще вопрос возраста. Если надо понижать условия в 28-29 лет, то вряд ли. Потому что это возраст последнего большого контракта и думаешь: стоит ли? А если в 23-24, то да, готов», — приводит слова Сунгатулина «РБ Спорт».

Сунгатулин является воспитанником академии московского «Спартака». В «Урале» он оказался летом 2022 года, когда екатеринбургский клуб арендовал его у красно-белых. 13 февраля «шмели» объявили о выкупе контракта полузащитника.