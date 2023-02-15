Сунгатулин заявил, что в последнее время VAR стал сильно напрягать

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин рассказал об отношении к системе VAR.

«Как отношусь к VAR? Последнее время сильно напрягает. Иногда очень долго смотрят. Думаешь: ребят, ну пять минут уже прошло, а вы все смотрите. Стоишь на поле и ничего не делаешь. Плюсы? Глупо отрицать, что какие-то судейские ошибки ВАР исправляет. Но как будто судьи стали немного снимать с себя ответственность. Психологически понимают, что их исправят в случае чего», — приводит слова Сунгатулина «РБ Спорт».

Система VAR официально была включена в правила игры в футбол в 2018 году, перед чемпионатом мира в России. До этого она была протестирована на различных турнирах, в том числе на Кубке конфедераций — 2017, который тоже прошел в России. После ЧМ-2018 VAR получил распространение практически во всех ведущих футбольных турнирах.