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Сегодня, 15:29

Суперкомпьютер оценил шансы клубов на победу в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Зенит» — «Краснодар».
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Суперкомпьютер Opta после первого круга оценил шансы команд на победу в РПЛ.

Фаворитом чемпионата России в текущем сезоне остается «Зенит». Вероятность его чемпионства оценивается в 57,9 процента. За «Зенитом» идет «Краснодар» (37,2 процента), а третьим — ЦСКА (3 процента).

«Спартак», согласно Opta, с наибольшей вероятностью займет пятое место по итогам сезона. Шансы на его чемпионство оцениваются в 0,3 процента. Выше «Спартака» идут «Динамо» и «Локомотив» (по 0,7 процента).

После первого круга «Краснодар» с 32 очками лидирует в РПЛ. «Зенит» отстает от быков на 2 очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице. В 15-м туре команды сыграли вничью на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге (1:1).

«Зенит» становился чемпионом России в пяти последних розыгрышах РПЛ.

Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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