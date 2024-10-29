Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:31

Суперкомпьютер Opta определил главного фаворита на чемпионство в этом сезоне РПЛ

«Краснодар» — главный фаворит на чемпионство в нынешнем сезоне.
Фото ФК «Краснодар»
Telegram Дзен

Opta назвал «Краснодар» главным претендентом на завоевание золотых медалей в нынешнем сезоне чемпионата России.

Победная серия «быков» составляет десять матчей кряду. Искусственный интеллект оценивает шансы «Краснодара» на первое место в 47,3%. Следом располагается «Зенит» (42%), а тройку замыкает «Локомотив» с 7,4%. На четвертом и пятом местах идут московское «Динамо» (2,2%) и ЦСКА (1,1%).

После 13 туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице, набрав 33 очка. «Зенит» отстает на три балла (30) и идет на второй строчке.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Дасаев «сдал» случай с рестораном, Черчесов объяснил величие Черенкова, а актеры рассказали, чего боялись больше всего. Что произошло на премьере фильма «Федя. Народный футболист»
В России хотят освободить старших по дому от налога на доходы физических лиц
Чимаев победил Уиттакера в первом раунде со-главного боя UFC 308
Украинский пленный рассказал о заградотрядах ВСУ в Курской области
Генерал ВСУ признал обрушение украинского фронта
Глава World Athletics Коу не хочет допускать россиян даже в нейтральном статусе
Материалы сюжета РПЛ, 14-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Гайич заявил, что переговоров с ЦСКА о продлении контракта не было
Агенты Роши: «Виллиан с нетерпением ждет игры со «Спартаком»
Сегодня
Вчера
Неделя