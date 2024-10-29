Суперкомпьютер Opta определил главного фаворита на чемпионство в этом сезоне РПЛ

Opta назвал «Краснодар» главным претендентом на завоевание золотых медалей в нынешнем сезоне чемпионата России.

Победная серия «быков» составляет десять матчей кряду. Искусственный интеллект оценивает шансы «Краснодара» на первое место в 47,3%. Следом располагается «Зенит» (42%), а тройку замыкает «Локомотив» с 7,4%. На четвертом и пятом местах идут московское «Динамо» (2,2%) и ЦСКА (1,1%).

После 13 туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице, набрав 33 очка. «Зенит» отстает на три балла (30) и идет на второй строчке.