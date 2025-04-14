Суперкомпьютер Opta считает равными шансы «Краснодара» и «Зенита» на чемпионство в РПЛ

Аналитическая система портала Opta обновила данные касательно шансов клубов РПЛ на чемпионство в сезоне-2024/25.

Шансы «Краснодара» и «Зенита» стали практически равными. У «быков» 45,1 процента, у сине-бело-голубых — 45,2.

Чемпионство «Спартака» оценивается в 6,1 процента, ЦСКА — в 3,4 процента, а московского «Динамо» — в 0,2.

13 апреля «Зенит» дома разгромил «Краснодар» со счетом 4:1 в матче 24-го тура РПЛ. Команда Мурада Мусаева с 52 очками лидирует в таблице чемпионата. Команда Сергея Семака занимает второе место — 50 очков.