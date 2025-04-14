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14 апреля, 10:01

Суперкомпьютер Opta считает равными шансы «Краснодара» и «Зенита» на чемпионство в РПЛ

Руслан Минаев
Страхиня Эракович и Эдуард Сперцян.
Фото ФК «Зенит»
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Аналитическая система портала Opta обновила данные касательно шансов клубов РПЛ на чемпионство в сезоне-2024/25.

Шансы «Краснодара» и «Зенита» стали практически равными. У «быков» 45,1 процента, у сине-бело-голубых — 45,2.

Чемпионство «Спартака» оценивается в 6,1 процента, ЦСКА — в 3,4 процента, а московского «Динамо» — в 0,2.

Джон Кордоба (&laquo;Краснодар&raquo;), Максим Глушенков (&laquo;Зенит&raquo;), Эсекиэль Барко (&laquo;Спартак&raquo;), Игорь Акинфеев (ЦСКА).Кто станет чемпионом РПЛ? Изучаем календари «Краснодара», «Зенита», «Спартака» и ЦСКА

13 апреля «Зенит» дома разгромил «Краснодар» со счетом 4:1 в матче 24-го тура РПЛ. Команда Мурада Мусаева с 52 очками лидирует в таблице чемпионата. Команда Сергея Семака занимает второе место — 50 очков.

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ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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