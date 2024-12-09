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Сегодня, 13:07

Суперкомпьютер Opta увеличил шансы «Спартака» на чемпионство до 17,5 процента

Руслан Минаев
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Аналитическая система портала Opta обновила данные касательно шансов клубов РПЛ на чемпионство в сезоне-2024/25.

Наибольшие шансы на титул у «Зенита» — 40,2 процента, чемпионство «Краснодара» оценивается в 35 процентов. Победа «Спартака» в этом сезоне РПЛ оценивается в 17,5 процента. Далее идут «Локомотив» (4,5 процента), московское «Динамо» (2,5) и ЦСКА (0,3).

В начале декабря Opta оценивал шансы «Зенита» в 58,9 процента, «Краснодара» — в 28,2 процента, а «Спартака» — в 8,5 процента. В конце ноября шансы красно-белых по данным портала составляли 1 процент, «Зенита» — 64.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками. Далее идут «Динамо» (35), «Локомотив» (35) и ЦСКА (31).

2
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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