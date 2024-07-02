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Сегодня, 11:00

Суперкубок «Зенит» — «Краснодар»: дата и место проведения матча

Суперкубок России «Зенит» — «Краснодар» пройдет в Волгограде
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Зенита» Клаудиньо (с мячом) в окружении игроков «Краснодара».
Клаудиньо (с мячом) в окружении игроков «Краснодара».
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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13 июля, в субботу, состоится OLIMPBET-Суперкубок России по футболу, в котором сыграют «Зенит» и «Краснодар». Матч пройдет на стадионе «Волгоград Арена». Начало — в 20.30 по московскому времени.

Сине-бело-голубые являются действующими чемпионами страны и обладателями Кубка России. В сезоне-2023/2024 «Зенит» с главным тренером Сергеем Семаком занял первое место в РПЛ с 57 набранными очками. В финале Кубка питерцы обыграли «Балтику» со счетом 2:1.

В минувшем сезоне «Краснодар» с Мурадом Мусаевым стал вторым в турнирной таблице чемпионата России с 56 баллами.

Действующим обладателем Суперкубка России является «Зенит». 15 июля 2023 года клуб из Санкт-Петербурга в серии пенальти переиграл ЦСКА (0:0, пенальти — 5:4).

Матчи первого тура сезона-2024/2025 в РПЛ пройдут с 19 по 22 июля.

Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
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