Зарема ответила Божовичу, призвавшему не гоняться за немцами и итальянцами: «Идеальный кандидат для «Химок» найден!»

Зарема ответила Божовичу, призвавшему не гоняться за немцами и итальянцами

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова ответила через «СЭ» черногорскому специалисту Миодрагу Божовичу, который ранее призвал руководителей российских клубов перестать приглашать итальянских и немецких специалистов.

«Думаю, идеальный кандидат для «Химок» найден», — сказала Салихова.

Подмосковные «Химки» начали текущий сезон под руководством Сергея Юрана, который покинул команду в августе. Ему на смену был назначен Николай Писарев, проработавший лишь 21 день.

Сейчас «Химками» руководит Спартак Гогниев, удаленный в матче последнего тура с «Динамо» (1:6).