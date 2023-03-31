Салихова ответила Хаджи на вопрос о создании женской команды «Спартака»: «Обожаю ветеранов с гендерной непереносимостью»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на слова бывшего генерального менеджера и администратора клуба Александра Хаджи.

Ранее Хаджи, отвечая на вопрос о создании женской команды красно-белых, заявил: «Пусть Зарема Салихова возглавит женскую команду «Спартака». Она же считает, что разбирается в футболе: в трансферах, футболистах и тренерах. Зачем в мужском футболе давать советы? У нас уже были советчицы — в итоге довели и «Спартак», и «Локомотив».

«Обожаю категорию «ветеранов» с гендерной непереносимостью. Пусть расскажет тогда, каким образом, по его версии, Тедеско остался до конца сезона, вопреки единогласному голосованию совета директоров за другого тренера, и как в клубе очутился Ваноли? Зачем «довела» Тедеско до серебра, которого не было девять лет, и Ваноли до Кубка, который не выигрывали 19 лет? А потом с золотоволосым Абаскалем замахнулась на золото.

Пусть еще поведует, каким ветром занесло Абаскаля в Тушино. Заодно вспомнит, какими «теплыми словами поддержки» встретили ветераны только что ступившего на газон «ноунейма». И как дожили до такой жизни, что в некоторых играх на поле выходят 11 российских игроков, а 10 спартаковцев оказываются в сборной, хотя еще два года назад вызывались только Джикия и Зобнин. Насоветовала от души!

Возглавить женский «Спартак»? Я не участвую в проектах, которые не несут коммерческой прибыли или не имеют спортивной составляющей. Футбол — это не просто урок физкультуры! Это азарт, страсть, гимн Лиги чемпионов или, как минимум, Лига Европы. Рев трибун, болельщики в красно-белых футболках в пабах и на площадях городов Европы и их яркие перформансы на переполненных стадионах. Единственное, на что готова тратить деньги, это благотворительный проект «Спартак» — детям», — цитирует Салихову Sport24.