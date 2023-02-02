Зарема предложила Кокорину стать депутатом: «Должен быть у Родниной оппонент, а у футбола свое лобби!»

Сегодня, 12:30
Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала для «СЭ» слова российского форварда «Ариса» Александра Кокорина о том, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.
Ранее экс-гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов в интервью «СЭ» высказывался о Кокорине, отметив, что у него никогда не было сомнений ни в человеческих, ни в профессиональных качествах футболиста, а также, что Александр очень хороший парень и сильный игрок.
«Только не говорите Кокорину, что он упустил возможность стать героем и звезду получить. Сейчас можно попробовать стать депутатом. Должен быть у Родниной оппонент, а у футбола свое лобби!» — сказала Зарема «СЭ».
Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года. Футболист принадлежит «Фиорентине», однако сейчас выступает на правах аренды за кипрский клуб.
zg
Я-ЗА!Пусть вообще 90% думы стулом выкосит!
02.02.2023
Golfer
Мысль о том, что шансы Кокорина быть избранным, возможно, не очень высоки, Зареме просто не приходит в голову. Возможно, сказывается многолетняя привычка к тому, что любые вопросы решаются деньгами - за исключением сложных, которые решаются большими деньгами
02.02.2023
AZ
Когда уже ее отправят в телепередачу "заткните это немедленно!"?!)))
02.02.2023
Vlad Kralin
а вы сами ей звоните или она вам?
02.02.2023
Bache Gabrielsen
Да уж не глупее девяноста пяти процентов депутатов этой нашей госдумы.
02.02.2023
Bache Gabrielsen
Да, во фракции "Единой России" такие ценные кадры ой как нужны.
02.02.2023
зритель1
Этот пролоббирует, мужик же, сидлый.
02.02.2023
Хых 82
Не ну а чо, идеальный кандидат на роль современного депутата, не хуже Журовой и Сафина.
02.02.2023
andy1962
понесло....нет ничего страшнее, чем глупая и амбициозная баба...)))
02.02.2023