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Сегодня, 12:30

Зарема предложила Кокорину стать депутатом: «Должен быть у Родниной оппонент, а у футбола свое лобби!»

Зарема Салихова предложила Кокорину стать депутатом
Микеле Антонов
Корреспондент
Зарема Салихова.
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Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала для «СЭ» слова российского форварда «Ариса» Александра Кокорина о том, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

Ранее экс-гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов в интервью «СЭ» высказывался о Кокорине, отметив, что у него никогда не было сомнений ни в человеческих, ни в профессиональных качествах футболиста, а также, что Александр очень хороший парень и сильный игрок.

«Только не говорите Кокорину, что он упустил возможность стать героем и звезду получить. Сейчас можно попробовать стать депутатом. Должен быть у Родниной оппонент, а у футбола свое лобби!» — сказала Зарема «СЭ».

Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года. Футболист принадлежит «Фиорентине», однако сейчас выступает на правах аренды за кипрский клуб.

Александр Кокорин
Зарема Салихова
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  • zg

    Я-ЗА!Пусть вообще 90% думы стулом выкосит!

    02.02.2023

  • Golfer

    Мысль о том, что шансы Кокорина быть избранным, возможно, не очень высоки, Зареме просто не приходит в голову. Возможно, сказывается многолетняя привычка к тому, что любые вопросы решаются деньгами - за исключением сложных, которые решаются большими деньгами

    02.02.2023

  • AZ

    Когда уже ее отправят в телепередачу "заткните это немедленно!"?!)))

    02.02.2023

  • Vlad Kralin

    а вы сами ей звоните или она вам?

    02.02.2023

  • Bache Gabrielsen

    Да уж не глупее девяноста пяти процентов депутатов этой нашей госдумы.

    02.02.2023

  • Bache Gabrielsen

    Да, во фракции "Единой России" такие ценные кадры ой как нужны.

    02.02.2023

  • зритель1

    Этот пролоббирует, мужик же, сидлый.

    02.02.2023

  • Хых 82

    Не ну а чо, идеальный кандидат на роль современного депутата, не хуже Журовой и Сафина.

    02.02.2023

  • andy1962

    понесло....нет ничего страшнее, чем глупая и амбициозная баба...)))

    02.02.2023

    • Зарема: «Единственное, в чем Карпин может обвинять Федуна, — в том, что он всегда отказывался покупать игры и судей»

    Кавазашвили отреагировал на слова Карпина о Федуне