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Сегодня, 19:15

Зарема Салихова: «У нас задача хлопнуть дверью? Вся футбольная Европа уже давно в Азии!»

Зарема Салихова выразила сомнение в успехе потенциального перехода РФС в Азию
Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в своей колонке для «СЭ» поделилась мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

— Богатейшие азиаты не варятся в собственном соку, а владеют клубами АПЛ, а также других ведущих лиг.

У City Football Group есть «Мумбай Сити». «Лейпциг», «Боруссия», «Базель», «Рейнджерс», «Севилья» также имеют свои фарм-клубы в Индии (а значит, представительства и спонсоров). Там регулярно проводятся ивенты, турниры со звездами своих клубов. В 2017 году «Ливерпуль» играл в Азии с «Лестером». Наконец, во время пандемии игроки дортмундской «Боруссии» провели в девяти странах Азии виртуальные туры.

К чему это все: если задача уйти из Европы, громко хлопнув дверью и высказав свое «фи», то как бы не услышать азиатское «фу». Ведь футбольная Европа давно уже там: в коммерческих партнерствах, ТВ-правах, франшизах, предсезонных турах, социальных сетях. А, значит, и в умах азиатов.

Футболисты сборной России. «Что мы туда привезем, кроме кокошников и лаптей?» Зарема Салихова — о переходе России в Азию

Сегодня, 27 декабря, стало известно, что голосование исполнительного комитета РФС по вопросу о переходе в АФК пройдет до 31 декабря 2022 года.

В феврале этого года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах.

Футбол
РФС
Зарема Салихова
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