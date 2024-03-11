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11 марта, 15:37

Зарема Салихова: «Черчесов в «Спартаке» — это как на «Тойоту» поставить колеса от «Жигулей»

Виктория Кравченко
Зарема Салихова.
Фото РИА Новости
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила возможное возвращение в клуб российского тренера Станислава Черчесова.

«Черчесов? Зачем тогда Амарал? И как вместе уживутся Черчесов, Амарал и Павел Андреев? Что у них в спортивной стратегии написано вообще? Это как на «Тойоту» поставить колеса от «Жигулей», а руль — от трактора», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын 11 марта встретится с Черчесовым, который является одним из основных кандидатов на пост главного тренера красно-белых.

Сам Черчесов заявил, что не знает об интересе к нему «Спартака».

Источник: https://metaratings.ru/news/zarema-o-cherchesove-v-spartake-eto-kak-na-toiotu-postavit-kolyosa-ot-zhigulei-342630/
Станислав Черчесов
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
44
44
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