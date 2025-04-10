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10 апреля, 17:05

Сутормин дисквалифицирован на две игры после удаления в матче со «Спартаком»

Александр Абустин
Алексей Сутормин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин дисквалифицирован на две игры после удаления в матче со «Спартаком» (0:3) в 23-м туре РПЛ.

«В протоколе был указан травматический случай. Но «Спартак» заявил о том, что футболист [Маркиньос] тренируется и, возможно, примет участие в следующем матче. Речь шла об ушибе, и клуб не представил на заседание никаких медицинских документов. Поэтому мы рассматривали этот случай без медицинских показаний. Принято решение дисквалифицировать Сутормина на два матча РПЛ», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; Наиль Умяров и&nbsp;Эсекьель Барко празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Ростова&raquo; (3:0) 6&nbsp;апреля.Угальде начал игру на скамейке запасных, но ставка Станковича сыграла. «Спартак» смял «Ростов» в большинстве

После 23 туров РПЛ «Спартак» набрал 47 очков и занимает второе место в таблице, опережая «Зенит» (47) по дополнительным показателям.

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Алексей Сутормин
Маркос Аоас Корреа (Маркиньос)
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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