Сутормин надеется на чемпионство «Зенита» по итогам этого сезона

Полузащитник «Сочи» Алексей Сутормин рассказал, кто, по его мнению, станет чемпионом России. На данный момент за победу в РПЛ борются московское «Динамо», «Зенит» и «Краснодар».

«Давно такого не было, когда сразу три клуба разыгрывают чемпионство. Сложно сказать, как все сложится в последнем туре. У «Динамо» есть настоящий чемпионский фарт, они, кстати, напомнили мне «Спартак» 2017 года. Но все-таки я надеюсь, что расклады случатся так, что «Зенит» станет чемпионом России в этом сезоне», — цитирует Сутормина «РБ Спорт».

После 29 туров РПЛ «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (53).