Сутормин: «Выбрал «Ростов», потому что знаю Карпина, его требования»

Сегодня, 18:20
Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин рассказал, что мечтал поработать с Валерием Карпиным.
«Как появился вариант с арендой в «Ростов»? Переговорили с Валерием Георгиевичем, руководители клубов связались, шли переговоры. Опять же, было мое мнение, и я выбрал перейти в «Ростов». Я хотел поработать с Карпиным? Ну, конечно, потому что я его знаю. Знаю требования, которые здесь есть. Надеюсь, смогу не просто выйти на тот уровень, на котором был, а показывать тот футбол, в который умею играть, и помогать команде», — цитирует Сутормина «РБ Спорт».
Сутормин перешел в «Ростов» на правах аренды из «Зенита». Соглашение с 30-летним россиянином действует до конца сезона-2024/25.