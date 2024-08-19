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Сегодня, 18:20

Сутормин: «Выбрал «Ростов», потому что знаю Карпина, его требования»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин рассказал, что мечтал поработать с Валерием Карпиным.

«Как появился вариант с арендой в «Ростов»? Переговорили с Валерием Георгиевичем, руководители клубов связались, шли переговоры. Опять же, было мое мнение, и я выбрал перейти в «Ростов». Я хотел поработать с Карпиным? Ну, конечно, потому что я его знаю. Знаю требования, которые здесь есть. Надеюсь, смогу не просто выйти на тот уровень, на котором был, а показывать тот футбол, в который умею играть, и помогать команде», — цитирует Сутормина «РБ Спорт».

Сутормин перешел в «Ростов» на правах аренды из «Зенита». Соглашение с 30-летним россиянином действует до конца сезона-2024/25.

Источник: РБ Спорт
Алексей Сутормин
ФК Зенит
ФК Ростов
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