Сутормин объяснил, почему сорвался его трансфер в ЦСКА

Сегодня, 20:28
Защитник «Зенита» Алексей Сутормин объяснил, почему он не смог этим летом перейти в ЦСКА.
— Это вопрос к руководству обоих клубов.
— Сами хотите?
— Хочется больше игровой практики.
— Вас туда звали?
— Я знаю, что был интерес.
— У клуба или у Федотова?
— Я думаю, у Владимира Валентиновича. У меня с ним хорошие отношения. Я надеюсь, что он меня ждал.
— Что вам говорят в «Зените»?
— Ничего не говорят. Я тренируюсь, работаю и стараюсь выкладываться по полной.
— «Зенит» уже больше трех лет не продает российских игроков в российские топ клубы. Реален ли ваш уход в российский топ клуб?
— Мне тяжело ответить на этот вопрос. Этот вопрос к руководству. У меня есть контракт, которые я стараюсь выполнять.
В этом сезоне Сутормин провел за «Зенит» 5 матчей и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом истекает летом 2025 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
5
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
6
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|2 : 1
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|3 : 0
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|2 : 0
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|3 : 0
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|3 : 2
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|1 : 1
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -