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Сегодня, 20:28

Сутормин объяснил, почему сорвался его трансфер в ЦСКА

Артем Бухаев
Корреспондент
Футболист «Зенита» Алексей Сутормин.
Алексей Сутормин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Защитник «Зенита» Алексей Сутормин объяснил, почему он не смог этим летом перейти в ЦСКА.

— Это вопрос к руководству обоих клубов.

— Сами хотите?

— Хочется больше игровой практики.

— Вас туда звали?

— Я знаю, что был интерес.

— У клуба или у Федотова?

— Я думаю, у Владимира Валентиновича. У меня с ним хорошие отношения. Я надеюсь, что он меня ждал.

— Что вам говорят в «Зените»?

— Ничего не говорят. Я тренируюсь, работаю и стараюсь выкладываться по полной.

— «Зенит» уже больше трех лет не продает российских игроков в российские топ клубы. Реален ли ваш уход в российский топ клуб?

— Мне тяжело ответить на этот вопрос. Этот вопрос к руководству. У меня есть контракт, которые я стараюсь выполнять.

В этом сезоне Сутормин провел за «Зенит» 5 матчей и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом истекает летом 2025 года.

Алексей Сутормин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
8
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 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
6
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
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Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 3 : 0
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 3 : 2
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 1 : 1
3.09 20:00
Ростов – Динамо
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