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Сегодня, 00:21

Сутормин: «Пока шансы остаться в РПЛ у «Сочи» есть — надо играть»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Алексей Сутормин поделился мнением о матче 27-го тура РПЛ с «Динамо» (2:3).

— Мало было положительного, — приводит слова Сутормина «Евро-Футбол.Ру». — Понятно, что играть можно хорошо и не очень, но в нашем случае самое главное — это очки, которых сейчас не хватает.

— Есть ли надежда попасть хотя бы в стыковые матчи, ведь теоретические шансы еще остаются?

— Пока шансы есть — надо играть. Осталось три матча, и постараемся их выиграть. А там уже будем смотреть, как будут складываться обстоятельства.

— Теперь уже не только от вас будет зависеть сохранение прописки, а от конкурентов тоже. Это не придаст скованности?

— Нет. Мы и так понимали, что находимся в тяжелой ситуации. Надо в первую очередь сделать все, что зависит от нас, а потом уже смотреть на конкурентов.

— Какие планы на будущее у вас? Вы в аренде без права обязательного выкупа?

— Я вернусь в «Зенит» после окончания сезона, а там посмотрим. Буду разговаривать с руководством и тренерским штабом. Потом примем решение.

«Сочи» после 27 матчей занимает последнее место в турнирной таблице, отставая от 14-й строчки, которую занимает «Балтика», на 6 очков.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005632297_sutormin_nado_sdelat_dlya_spaseniya_vse_chto_zavisit_ot_nas_a_potom_smotret_na_konkurentov
Алексей Сутормин
ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
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