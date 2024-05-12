Сутормин о шансах «Сочи» на выживание в РПЛ: «Если будем играть так же ответственно, то сможем решить задачу»

Полузащитник «Сочи» Алексей Сутормин прокомментировал «СЭ» победу над «Пари НН» (6:1) в матче 28-го тура чемпионата России.

«Естественно, приятно одержать крупную и уверенную победу в таком важном матче. И вдвойне приятно, что мне, выйдя на замену, удалось дважды забить и принести реальную пользу команде. Для меня это самое главное. Думаю, сегодня болельщики могут быть довольны нами. Поздравляем их с этой победой и благодарим за поддержку! Остаются ли шансы в борьбе за выживание? Конечно. Все абсолютно реально, и сегодняшний матч — лучшее тому подтверждение. Если будем играть так же ответственно и дисциплинированно, с такой же самоотдачей, то сумеем решить задачу», — сказал Сутормин «СЭ».

«Сочи» (23 очка) остается на последнем месте в РПЛ. Команда Роберта Морено сократила отставание от зоны стыковых матчей до 6 очков за два тура до конца чемпионата России.

«Пари НН» (29) идет 12-м в турнирной таблице.