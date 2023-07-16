Сутормин — о своем будущем в «Зените»: «Скоро все узнаете»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о своем будущем в петербургской команде.

«Конкретики пока нет, но посмотрим. Я думаю, что совсем скоро все все узнают (улыбается)», — приводит «Спорт День за Днем» слова Сутормина.

Также он ответил на вопрос, есть ли у него предложения от других клубов.

«Это надо спрашивать у «Зенита». У меня же контракт, а по предложениям в клубе руководители отвечают. Лично ко мне никто не обращался», — добавил футболист.

Сутормин играет за «Зенит» с 2019 года. В минувшем сезоне 29-летний полузащитник провел 14 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями. В составе петербургского клуба он стал четырехкратным чемпионом России.

Ранее футболист выступал за «Строгино», «Волгарь» и «Оренбург».