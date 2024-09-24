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Сегодня, 09:35

Сутормин рассказал, кого бы пригласил в «Ростов» из «Зенита»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин ответил на вопрос о том, кого бы позвал в команду из «Зенита».

«Если бы я мог взять одного футболиста «Зенита» в «Ростов», то кого бы позвал? Взял бы Александра Ерохина, потому что он может реализовать любой момент, забить в нужное время», — цитирует Сутормина «РБ Спорт».

«Ростов» в августе арендовал 30-летнего Сутормина у «Зенита» до конца сезона-2024/25. Футболист провел за ростовчан 7 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Ерохин
Алексей Сутормин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов

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