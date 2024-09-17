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Сегодня, 10:17

Сутормин: «Цель «Ростова» — побеждать от игры к игре»

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Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин рассказал о целях команды на нынешний сезон.

«Чего-то конкретного не слышал, идем от игры к игре. Важно побеждать в каждом матче, потенциал у команды есть. Есть огрехи в обороне и атаке, но думаю, что все поправимо. Можем и лучше», — сказал Сутормин «РБ Спорт».

После восьми туров РПЛ «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Валерия Карпина набрали 11 очков. В следующем туре 22 сентября дончане сыграют дома с махачкалинским «Динамо».

Источник: РБ Спорт
Алексей Сутормин
РПЛ
ФК Ростов

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