Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:47

Сутормин назвал отличия между Карпиным и Семаком

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин, который выступает за «Ростов» на правах аренды, заявил, что главный тренер ростовчан Валерий Карпин больше подсказывает на тренировках, чем Сергей Семак в петербургском клубе.

«Я думаю, что Валерий Георгиевич, может быть, больше доверяет молодым футболистам. Сергей Богданович много раз выигрывал чемпионат, что тоже является показателем того, какой он тренер, никому ранее не удавалось этого сделать. Оба тренера сильные, я бы не ставил никого выше, у каждого свое видение, тяжело оценивать, это и не в моей компетенции. Валерий Георгиевич больше подсказывает на тренировках, в «Зените» больше на твое мастерство полагаются. Здесь больше подсказок, как действовать в определенных ситуациях. В «Зените» это тоже есть, но в меньшей степени», — цитирует Сутормина ТАСС.

Сутормин в этом сезоне провел 17 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Желто-синие арендовали футболиста из «Зенита» до конца сезона-2024/25.

Источник: ТАСС
Алексей Сутормин
Валерий Карпин
Сергей Семак
Читайте также
Звезду «Спартака» забирают в топ-лигу. Главные трансферные слухи РПЛ
Двое россиян на следовавшем в Антарктиду лайнере прекратили голодовку
Песков ответил Байдену, осудившему ответные российские удары по Украине
Президентом Грузии может стать чемпион России по футболу Кавелашвили
Писательница Роулинг раскритиковала BBC из-за победительницы в номинации футболистка года
Российский футбольный арбитр Эмир Привалов умер в возрасте 28 лет
Сегодня
Вчера
Неделя