Сутормин считает, что у «Зенита» есть шансы стать чемпионом России и выиграть Кубок в этом сезоне

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин подвел итоги первой части текущего сезона РПЛ.

— Какие итоги для «Зенита» можешь подвести в первой части сезона?

— Хорошие итоги, идем на первом месте. Есть шансы завоевать все титулы. Надо стараться их завоевывать после нового года.

— Ты веришь, что «Спартак» может навязать вам борьбу?

— Может навязать. Все зависит от нас, все в наших руках. Будем стараться сделать все возможное, чтобы победить.

— Третье место в своей группе в Кубке России не разочаровывает?

— Понятно, что это наша вина. Не сказал бы, что разочарованы. Приняли как факт. Шансы остались. Понятно, что у нас сейчас нет права на ошибку. Может, так даже и лучше.

— Способен ли «Зенит» сделать золотой дубль в этом сезоне?

— Конечно, это реально. Мы же участвуем в двух турнирах. Постараемся все это сделать.

По итогам 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 42 очка, и гарантировал себе участие в плей-офф Кубка России.