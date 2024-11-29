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Сегодня, 16:25

Сутормин заявил, что нужны доказательства слов Федорищева

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Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин высказался о заявлении губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева относительно коррупции в российском футболе.

«Видел, слышал. Вообще [нет] никакого мнения. Есть какие-то доказательства — их надо предоставлять. Если это все подтвердится, тогда уже какие-то решать. Но это не в моей компетенции. Это говорит человек, занимающий определенную должность. Я думаю, вряд ли это пустые слова, но нужны доказательства», — цитирует Сутормина «РБ Спорт».

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он создал инициативу «Чистый спорт» и призвал глав других регионов присоединиться к ней.

Источник: «РБ Спорт»
Алексей Сутормин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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