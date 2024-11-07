Сутормин заявил, что «Спартак» — самый популярный клуб России

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин, выступающий на правах аренды за «Ростов», поделился мнением о популярности «Спартака» и сине-бело-голубых.

«Раньше «Спартак» точно был самым популярным клубом страны. Сейчас есть люди, которые болеют за команду победителей. Наверное, пока «Спартак» остается самым популярным клубом России. Даже в первой лиге на «Спартак-2» много людей приходило, когда я там играл.

Со временем «Зенит» может забрать себе статус народной команды, если будет продолжать показывать результат. Это вполне возможно. Сколько им раз еще нужно стать чемпионом? Дело не в чемпионстве, этот статус придет со временем. Мы все вспоминаем «Спартак» девяностых — через десять лет, возможно, и «Зенит» будут так вспоминать. Да, у них много иностранцев, но кто об этом вспоминать будет?» — цитирует Сутормина «РБ Спорт».