Сутормин: «Мое будущее? Я возвращаюсь в «Зенит»

Полузащитник «Сочи» Алексей Сутормин ответил на вопрос о своих дальнейших планах в карьере.

30-летний футболист выступает за сочинцев с февраля 2024 года на правах аренды из «Зенита». Всего за южан он провел 9 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

«Мое будущее? Я возвращаюсь в «Зенит», будем общаться с руководством. Нужно понять видение клуба. Но пока я в «Сочи», нужно доиграть сезон. Все решения будут приняты летом», — цитирует Сутормина «РБ Спорт».

Контракт Сутормина с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.