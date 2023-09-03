Сутормин заявил, что «Зенит» уже привык к игре без Малкома

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, как изменилась команда после ухода Малкома.

— Как вам команда без Малкома?

— Да уже привыкли. Понятно, что он был лидером. Провел хороший сезон. Нам теперь надо действовать без него, что мы и стараемся делать.

— Малком привыкает в Саудовской Аравии?

— Да, привыкает, осваивается. Мы все за него болеем. Надеемся, что он будет продолжать также хорошо действовать. И дай бог, чтобы он перешел в клуб побольше.

— Не страшно, что так далеко «Краснодар» отпустили?

— Нет. Все в наших руках. Еще много игр. Будем стараться исправлять ситуацию, — сказал Сутормин.

Малком выступал за «Зенит» с лета 2019 года. 3 августа клуб из Санкт-Петербурга объявил о переходе 26-летнего футболиста в «Аль-Хиляль»

«Зенит» с 14 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата России.