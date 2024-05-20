Сутормин жалеет, что «Сочи» вылетел в ФНЛ

«Сочи» лишился шансов на сохранение прописки в РПЛ за тур до конца чемпионата.

«Какие эмоции? Горечь. Очень обидно, что «Сочи» вылетел. Мы показывали качественный футбол по весне, но жаль, что не удалось решить поставленную задачу. Нужно это принять, это опыт, который сделает команду сильнее. Нужно двигаться дальше», — цитирует Сутормина «РБ Спорт».

На данный момент «Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка.