Журова: «Зениту» что, специально проигрывать ради интриги? Это не вариант»

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на победу «Зенита» над «Крыльями Советов» (4:0) в матче 1-го тура РПЛ. Она считает, что команда Сергея Семака не будет играть в поддавки.

«Побеждает сильнейший, но обычно все анализируют в конце сезона, а не в начале. Так бывает и в индивидуальных видах спорта, когда приходит кто-то, кого очень сложно победить. Но за счет того, что «Зенит» задает высокую планку, остальные тоже начинают подтягиваться. 6 чемпионств «Зенита» — это не плохо или хорошо, это просто данность. Так складывается, все для этого работают. Никто в поддавки играть не будет. «Зениту» что, специально проигрывать ради интриги? Это тоже не вариант», — цитирует Журову «РБ Спорт».

В следующем туре самарцы на своем поле примут «Ростов». Матч пройдет 26 июля. «Зенит» на следующий день в гостях встретится с «Рубином».