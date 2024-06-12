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Сегодня, 03:10

Журова - о шутке Песьякова: «Это однозначно хайп со стороны футболиста»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова прокомментировала шутку бывшего вратаря «Ростова» Сергея Песьякова о том, что он получил от «Зенита» миллиард рублей за пропущенный гол в матче 30-го тура РПЛ.

«Раньше ребята просто шутили так между собой, а теперь такой юмор стал попадать в прессу. Сейчас это становится поводом для лишней новости. Я уверена, что между собой футболисты так шутят с доисторических времён. Между собой они наверняка кидали такие фразы и не задумывались, что это может привлечь внимание. А теперь на этом делается пиар.

Я допускаю, что они специально будут об этом шутить, видя, какой ажиотаж вызывают их слова. Это ведь влияет на их популярность и контракты. Чем больше будут писать про такие шутки, тем больше зарплату будут получать футболисты. Понятно, что никто никогда публично не будет заявлять о том, что он замешан в коррупционной схеме. Теперь это однозначно хайп со стороны футболиста», — цитирует Metaratings.ru Журову.

 
Сергей Песьяков. «Не знаю, как мое видео попало к Карпину». Интервью вратаря «Ростова» Сергея Песьякова
Источник: https://metaratings.ru/news/zhurova-nazvala-khaipom-shutku-pesyakova-pro-milliard-rublei-ot-zenita-371827/
Сергей Песьяков
Футбол
ФК Ростов
Светлана Журова
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